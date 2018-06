Deel dit artikel:











Biggen binden strijd aan met Japanse duizendknoop Varkens worden ingezet tegen de Japanse duizendknoop (foto: Pixabay)

EKEHAAR - Dorpsbelangen de Broekstreek in Ekehaar heeft 4.000 euro subsidie ontvangen van de gemeente Aa en Hunze om de Japanse duizendknoop te bestrijden.

De diepgewortelde plant woekert rondom de ijsbaan in Ekehaar en de bestrijding van de exoot is lastig. Dorpsbelangen wil de plant aan gaan pakken met behulp van drie varkens. De varkens wroeten in de grond en eten de wortels op.



Bonte Bentheimer

Het plan met de varkens is uitgewerkt door een werkgroep, onder leiding van Cipke Uri. Hij hoopt dat de varkens nog voor de zomer staan te grazen in Ekehaar. "Het is hartstikke mooi dat we die subsidie hebben gekregen. We gaan nu kijken hoeveel varkens we kunnen krijgen. Het worden waarschijnlijk Bonte Bentheimers", aldus Uri.



Uri ziet de nieuwe gasten in het dorp als volwaardige dorpsleden. "Ze komen hier niet alleen het onkruid opruimen. We zien het ook als een leefbaarheids- en educatieproject. De varkens zullen door de dorpsbewoners worden verzorgd", zegt Uri.



De varkens zullen waarschijnlijk een aantal jaren in Ekehaar blijven, want de Japanse duizendpoot is niet zomaar weg. Wethouder Henk Heijerman sluit niet uit dat in de toekomst op meer plekken in de gemeente varkens worden ingezet om de exoot aan te pakken.