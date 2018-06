Won Eric Fernihough de TT van 1932 met deze motor?

MOTORSPORT - Wie een bezoekje aan ons TT-pop-upmuseum brengt, komt veel bijzondere motoren tegen. In een hoekje in het atrium van RTV Drenthe staat misschien wel het pronkstuk: een Excelsior 175cc.

