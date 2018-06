Deel dit artikel:











'Nieuw ziekenhuis moet er binnen drie tot vijf jaar staan' Raadsleden luisteren aandachtig naar voorzitter Carla van de Wiel van de raad van bestuur van Treant (foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems) Raadsleden luisteren aandachtig naar voorzitter Carla van de Wiel van de raad van bestuur van Treant (foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems)

EMMEN - Binnen drie tot vijf jaar moet moet het nieuwe Treant-ziekenhuis voor complexe zorg klaar zijn. Dat zei voorzitter Carla van de Wiel van de raad van bestuur van de Treant Zorggroep dinsdagavond tijdens een informatiebijeenkomst over de toekomst van de ziekenhuiszorg in Drenthe.

Geschreven door Jeroen Willems

De discussie over de precieze plek van het ziekenhuis ging Van de Wiel uit de weg. "Daar wil ik het nu niet over hebben. Het moet nu over de kwaliteit van de zorg gaan", reageerde ze.



'We komen heel moeilijk aan personeel'

Op de bijeenkomst in het bruggebouw van het gemeentehuis in Emmen kwamen zo'n vijftig gemeenteraadsleden en bestuurders uit de gemeenten Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden af. Twee bestuurders van Treant kregen eerst een uur om een toelichting te geven op hun toekomstvisie voor de ziekenhuiszorg in Zuidoost-Groningen en Drenthe. Daarna konden er vragen worden gesteld.



Van de Wiel en haar collega herhaalden in hun betoog nogmaals de problemen waar de ziekenhuizen van Treant mee kampen. "We kunnen heel moeilijk aan personeel komen. Complexe behandelingen worden te weinig gedaan en de gebouwen zijn verouderd", aldus bestuurder David Post.



Gesprekken met WZA

Het plan van het Treant-bestuur bestaat uit een interventiecentrum in het hart van de regio waar complexe zorg kan worden geboden. De huidige ziekenhuizen in Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal moeten de andere 90 procent van de (minder zware) zorg bieden. Ook wordt met het bestuur van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen gesproken.



'Ik begin anders te denken'

Raadslid Jan Fonhof van 50PLUS realiseert zich na de avond dat het scenario dat de bestuurders van Treant schetsen bijna niet aan valt te ontkomen. "Ik begin anders te denken, daar ben ik heel eerlijk in. Ik wil mijn kiezers niet tekort doen maar ik ga wel voor de realiteit. Ik vind de zorg belangrijk voor ons allemaal", aldus Fonhof.



"Ik denk dat wij als gemeenteraad er niet zoveel aan kunnen doen, omdat wij er simpelweg niet over gaan. Wat wel belangrijk is, is dat wij politieke reuring kunnen veroorzaken. Ik vraag mij af of dat op dit moment in dit dossier handig is", zegt Fonhof.