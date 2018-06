'Gevangenissen in Veenhuizen blijven open'

VEENHUIZEN - De gevangenissen Esserheem en Norgerhaven in Veenhuizen blijven open. Dat blijkt uit uitgelekte plannen van het kabinet. Hetzelfde geldt voor de gevangenissen in Ter Apel en Leeuwarden.

Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming wil vier gevangenissen in westen sluiten en daarmee de gevangenissen buiten de Randstad ontzien. Volgende week presenteert Dekker zijn plannen, meldt Dagblad van het Noorden Gevangenispersoneel in Veenhuizen zit al lange tijd in spanning over de plannen van de regering om gevangenissen te sluiten. Dat is volgens het kabinet nodig, omdat het aantal gevangenen in ons land de laatste jaren flink is gedaald en daardoor veel cellen leegstaan. In totaal gaat het om zo'n 3.000.Gevangenis Norgerhaven in Veenhuizen komt in september leeg te staan, omdat dan de laatste Noorse gevangenen dan na drie jaar vertrekken. Daarover heerste veel onzekerheid onder de 250 bewaarders. Het was onduidelijk of ze na september nog werk zouden hebben.Uit de nieuwe plannen van minister Dekker blijkt dat Norgerhaven na het vertrek van de Noren weer wordt gevuld met Nederlandse gevangenen. Wanneer dat precies gebeurt, is nog niet bekend."Als Esserheem en Norgerhaven blijven bestaan, is dat een enorme opluchting", zegt voorzitter Karin Landman van de ondernemingsraad van de Veenhuizer gevangenissen tegen de krant. Zij heeft zelf nog niks van de uitgelekte kabinetsplannen gehoord.De gevangenissen die wel op de nominatie voor sluiting staan zijn die in Almere, Zeist, Zoetermeer en Zwaag.