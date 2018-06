'De pijn moet gevoeld worden hier bij Fokker'

HOOGEVEEN - Bij Fokker in Hoogeveen wordt gestaakt. Zo'n honderd personeelsleden hebben zich verzameld bij de poort van het bedrijf dat vliegtuigonderdelen maakt.

"Actie! Actie!" klonk het vanochtend rond acht uur bij de poort, terwijl medewerkers van Fokker hun gebalde vuisten in de lucht staken. Het gaat om een 24-uursactie, waarmee de medewerkers zich aansloten bij collega's in Papendrecht, Woensdrecht en Amsterdam.De Fokker-medewerkers voeren actie tegen het nieuwe cao-voorstel voor de grootmetaalsector. "Ik werk al achttien jaar bij Fokker, maar ik heb nog nooit zo'n slechte cao meegemaakt als deze. Het gaat om voorwaarden die al honderd jaar in de cao staan, waarvoor gevochten is. Die willen ze nu schrappen", zegt hij verontwaardigd.De medewerkers willen onder meer een loonsverhoging van 3,5 procent. Volgens hen moet dat ook kunnen nu het goed gaat in de metaalsector. "Het gaat ook supergoed met Fokker", zegt Marijke Eggengoor van vakbond FNV. "De productie draait top, er is een tekort aan personeel en er wordt nog bij gebouwd. Wij begrijpen er niks van dat er geen betere cao kan komen."Volgens Eggengoor gaan zo'n 250 van de in totaal 800 medewerkers vandaag meedoen aan de staking. "Dat betekent dat meerdere afdelingen stilliggen en daar hebben andere afdelingen ook weer last van. En dat is natuurlijk ook de bedoeling, dat de pijn hier wel wordt gevoeld bij Fokker."Uit de cao blijkt dat de directie van Fokker plannen heeft om het personeel werkdagen van 12 uur te gaan laten maken. Op dit moment is het 8 uur.