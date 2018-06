Stelling: Ik kan niet gemist worden op mijn werk

ASSEN - Vraag jij je ook weleens af wat die ene collega nou de hele dag doet? Het barst van de 'onzinbanen', zegt een Amerikaanse hoogleraar antropologie.

Door de automatisering zijn veel banen verdwenen. En dus zijn er vervolgens maar onzinbanen gecreëerd. Tenminste, zo redeneert David Graeber, schrijft het AD . Hij doelt dan bijvoorbeeld op banen in de financiële dienstverlening, telemarketing, onderwijs- of zorgadministratie. Graeber denkt zelfs dat we de banen niet eens zouden missen, als ze verdwijnen.Een staking van vuilnisophalers, kinderopvang of onderwijzers zouden aan de andere kant het dagelijks leven ontwrichten.Heb jij een baan waarbij je niet gemist kunt worden?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-33 11 88 of laat je reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren was onze stelling: Ik neem de griepprik, als mijn werkgever betaalt . Een meerderheid van 74 procent is het daarmee oneens. Er stemden 1.559 mensen.