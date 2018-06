'Komst van Tesla kan klappen beëindiging gaswinning opvangen'

ASSEN - De mogelijke komst van de Tesla-fabriek naar Noord-Nederland levert duizenden banen op.

"Het gaat om 8.000 directe werknemers. Als we zouden stoppen met gaswinning, zou het precies die banen compenseren", zegt Gerard de Boer, ondernemer en een van de trekkers van de TopDutch-campagne.TopDutch is een campagne om Tesla naar Noord-Nederland te halen. De mensen van Topdutch proberen directeur Elon Musk op allerlei manieren over te halen.Musk twitterde onlangs dat wat hem betreft Duitsland de ideale plek zou zijn voor een nieuwe fabriek. Vlakbij de Franse grens en de Benelux. De fabriek zit dan ook in de buurt van het hoofdkantoor in Amsterdam. "Wij hebben daarop gereageerd met een aantal grapjes en daar reageerde hij weer op", vertelt De Boer. Volgens hem is het opmerkelijk dat de topman van Tesla over dit soort zaken twittert, omdat hij dat normaal niet doet.Insteek van de 'TopDutchers' is natuurlijk Musk te overtuigen niet naar Duitsland, maar naar Nederland te gaan. Op humoristische wijze proberen ze dat via social media te doen.Duitsland noemen als dé plek voor Tesla, kan ook nog weleens een politiek statement zijn, denkt De Boer. "Het is een prikkel richting de Duitse auto-industrie, die hij volledig op zijn kop heeft gezet met zijn innovaties. Maar Musk moet zich ook bewegen, want hij begeeft zicht met een Amerikaanse auto op de Europese markt.