Drie maanden cel voor strooptocht langs bouwmarkten De mannen hielden een strooptocht langs bouwmarkten (foto: Bart Maat/ANP)

ASSEN - Twee asielzoekers van 32 en 48 jaar moeten voor diefstal van een grote hoeveelheid gereedschap drie maanden de cel in. Een van de mannen woont momenteel in Assen, de ander is spoorloos. De mannen maakten in 2016 een strooptocht langs vijf bouwmarkten in Groningen.

Een medewerker van een bouwhandel volgde de mannen naar de uitgang. Het viel hem op dat de twee stijf en wijdbeens liepen. Hij zag dat de mannen plastic handschoenen afrekenden en in een auto stapten. De medewerker noteerde het kenteken.



Nog gelabeld

Bij een tankstation in Grootegast hielden agenten de bewuste auto aan. In de wagen lag ruim honderd stuks duur gereedschap. De labels hingen er nog aan. De spullen werden gemist uit bouwmarkten in Groningen. De mannen hadden geen verklaring voor de spullen in hun auto.



Dubbele broeken

Opvallend was dat beiden twee broeken over elkaar aan hadden. Van de onderste broek waren de broekpijpen dichtgebonden. Kennelijk is dit een truc om ongezien producten in de broek te proppen. Dit verklaarde ook het opvallende loopje van beide mannen.



Camera

De mannen zeiden dat zij niet in bouwmarkten waren geweest. Camerabeelden uit de bouwmarkten gaven een ander beeld. De officier noemde de strooptocht van de mannen 'schandalig' en 'doortrapt'. Hij eiste eveneens drie maanden cel.



Veilige landen

Beide mannen verschenen niet op zitting. Ze zitten in een asielprocedure en komen uit een land dat als veilig wordt beschouwd. De jongste verblijft in Assen, de oudste is spoorloos. Beiden zijn vaker met justitie in aanraking geweest.