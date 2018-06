Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 20 juni Bij Fokker in Hoogeveen wordt gestaakt (foto: RTV Drenthe)

In het nieuws in een minuut van woensdag 20 juni gaat het over Fokker in Hoogeveen. Zo'n 250 werknemers staken voor een betere cao.

Verder gaat het over een nieuwe skatebaan in Zuidlaren en ook de gevangenissen in Veenhuizen komen voorbij: die blijven hoogstwaarschijnlijk open.