Drentse schroothandelaar opgepakt vanwege radioactief afval Een deel van het radioactieve schroot (foto: Politie Noord-Nederland)

EMMEN - Een schroothandelaar uit Zuidoost-Drenthe is aangehouden in verband met het handelen in radioactief schroot.

De man wordt er volgens de politie van verdacht dat hij mensen opzettelijk aan radioactieve straling heeft blootgesteld. Ook wordt hij verdacht van het aanbieden van radioactief metaalafval. Het gaat om 25 ton metalen ballastblokken.



Nog drie verdachten

In de zaak zijn ook twee schoothandelaren uit Zuidwest-Friesland en een uit de kop van Overijssel opgepakt. Alle verdachten zijn volgens de politie betrokken geweest bij het verhandelen of vervoeren van het radioactieve schroot.



De Drentse verdachte is vorige week opgepakt en inmiddels weer vrij. De mannen uit Friesland en Overijssel zitten nog vast. Omdat er relatief weinig schroothandelaren in het Noorden zijn, wil de politie vanwege de herkenbaarheid de woonplaatsen en leeftijden van de verdachten niet bekendmaken.



Uit een schip

De politie begon een onderzoek nadat een Friese schroothandelaar enkele tientallen kilo's afval geleverd kreeg dat radioactieve stoffen bevatte. Daar kwam hij achter door speciale detectiepoortjes. Daarop waarschuwde de handelaar de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Die heeft de zaak samen met de politie en het Openbaar Ministerie onderzocht.



De ballastblokken komen vermoedelijk uit het ruim van een gesloopt schip. "Als je er even mee in aanraking komt, is het niet gevaarlijk. Maar als je langere tijd aan het radioactieve schroot wordt blootgesteld, kan het dat wel zijn", zegt politiewoordvoerder Anne van der Meer.



Bergplaatsen

De hele partij radioactief schroot is inmiddels achterhaald. Bij bedrijven waar het was terechtgekomen zonder dat de eigenaren het wisten, heeft de ANVS bergplaatsen ingericht. Die handelaren moeten een deskundig bedrijf inschakelen om het materiaal te laten ophalen.