'Openblijven gevangenissen Veenhuizen zou hele opluchting zijn'

VEENHUIZEN - Voorzichtige opluchting bij het personeel van de gevangenissen in Veenhuizen. De gevangenissen Esserheem en Norgerhaven blijven open. Tenminste, dat zou blijken uit uitgelekte plannen van het kabinet.

Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming wil vier gevangenissen in het westen sluiten en daarmee de gevangenissen buiten de Randstad ontzien."Mocht dit bericht waar zijn, dan is het in eerste instantie een trieste zaak dat weer vier gevangenissen moeten sluiten. In dat opzicht kunnen we niet blij zijn. Maar dat het zou betekenen dat Veenhuizen openblijft, is voor ons een hele opluchting", zegt Karin Landman van de ondernemingsraad van de gevangenissen in Veenhuizen.Toch houdt Landman een slag om de arm. "We hebben officieel nog helemaal niets gehoord. Het gaat om een uitgelekt bericht en wat ervan waar is, weten we niet.""Wij zijn in Drenthe en de hele noordelijke regio natuurlijk al ontzettend getroffen en er is al veel gesloten. Voor ons is het wel een opluchting dat wij onze banen gaan behouden. Maar het blijft natuurlijk een slechte zaak dat het gevangeniswezen zo hard wordt getroffen", zegt Landman.Ook burgemeester Klaas Smid van Noordenveld is positief over het nieuws, maar houdt - net als Landman - nog een slag om de arm."Ik hoop dat het nieuws klopt. Dan zouden we twee gaten in de lucht springen. Maar officieel is nog niets bekend, al doe ik m'n uiterste best het nieuws zelf ook bevestigd te krijgen", aldus Smid."Hopelijk komt er ook meer duidelijkheid voor de lange termijn. Nu is er iedere keer weer opnieuw discussie. Dat geeft steeds een bijna onmenselijke spanning voor de medewerkers."