Succesvolle handtekeningenactie zorgt voor nieuw skatepark Zuidlaren ''De burgemeester was enthousiast over ons idee" (Foto: RTV Drenthe)

ZUIDLAREN - Jeugd uit Zuidlaren kan zich vanaf deze week vermaken op een gloednieuw skatepark. De oude voorziening was verpauperd en diende meer als hangplek dan skatebaan.

Geschreven door Robert Jansema

In november 2016 begon een groepje skaters met een handtekeningenactie: ze wilden graag een nieuwe skatebaan in hun dorp. Met succes: maandag mochten de skaters de nieuwe baan voor het eerst testen.



Eigen stichting

Samen met de ouders van de jongeren werd een stichting in het leven geroepen ten behoeve van een nieuw skatepark. Mees Pruis en Luuk Nieborg waren destijds twee van de initiatiefnemers: "We zijn met honderden handtekeningen naar de burgemeester gegaan. Die was enthousiast over ons plan en vervolgens werden er plannen gemaakt voor een nieuwe skatebaan."



De skaters mochten ook meedenken over het ontwerp van de baan: "We vertelden wat we leuk zouden vinden en vervolgens kwamen dat ook op de baan te staan."



Omgeving opknappen

Om de omgeving van de baan op te knappen heeft de stichting ruim zevenduizend euro ontvangen van het Rabofonds. Dat geld wordt gebruikt om onder meer bankjes langs de baan te plaatsen.