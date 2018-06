Drentse LHBT-film Anders valt weer in de prijzen

ASSEN - De film Anders van regisseur Reinout Hellenthal uit Assen is op het 'FilmOut LHBT-festival' in San Diego uitgeroepen tot beste internationale korte film.

De film gaat over een jongen van het platteland die worstelt met zijn seksuele geaardheid.Anders ontving tot nu toe zes prijzen. De film onderstreept het belang van sociale acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders wereldwijd. Anders is gemaakt in opdracht van de provincie Drenthe.