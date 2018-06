Henk Wijngaard is 'superheld' in nieuwe campagne ProRail

EMMEN - Zanger Henk Wijngaard uit Emmen speelt de hoofdrol in een nieuwe campagne van spoorbeheerder ProRail.

De zingende vrachtwagenchauffeur is te zien en horen in spotjes op de radio en een filmpje op sociale media.ProRail opent een meldpunt waar vrachtwagenchauffeurs gevaarlijke situaties rondom het spoor kunnen melden. Volgens de spoorbeheerder gaat het steeds vaker (bijna) mis op spoorwegovergangen. Het aantal vertraagde treinen nam hierdoor toe van iets meer dan 5.700 in 2016 naar bijna 6.000 vorig jaar.Een kwart van de incidenten wordt veroorzaakt door (bijna) aanrijdingen met vrachtwagens, aldus ProRail. Bij het meldpunt kunnen beroepschauffeurs terecht als er bijvoorbeeld sprake is van onduidelijkheden op de weg of onhandig geplaatste objecten.Ook plekken waar vaak verkeersopstoppingen plaatsvinden rondom het spoor kunnen worden gemeld, zegt een woordvoerder. "Dat kan leiden tot een situatie waarbij een chauffeur niet goed weet wat te doen en dat is bij overwegen natuurlijk levensgevaarlijk."