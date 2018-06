Deel dit artikel:











Zussen en broer krijgen werkstraf voor gevecht bij festival Emmen Een van de verdachten is vrijgesproken (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - De rechtbank in Assen heeft twee zussen en een broer uit Emmen veroordeeld tot taakstraffen van 100 en 180 uur vanwege een grote vechtpartij tijdens Festival De Opening. Een vierde verdachte uit Nieuw-Buinen werd vrijgesproken.

Op 9 september 2016 raakten twee groepen tijdens het festival in Emmen slaags met elkaar op het Raadhuisplein. Daarbij werden een Emmense en haar vriend mishandeld.



De vrouw werd geslagen door de twee zussen van 35 en 38 jaar. De zussen moeten voor openlijke geweldpleging beiden een taakstraf van 100 uur uitvoeren.



Voorwaardelijke gevangenisstraf

Hun broer van 33 heeft de vriend mishandeld en nog iemand anders. Hij moet een taakstraf van 180 uur uitvoeren.



De officier van justitie eiste twee weken geleden een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden, maar de rechtbank sprak de man vrij van een poging tot zware mishandeling. Openlijke geweldpleging en mishandeling werden door de rechter wel bewezen geacht.



Vrijspraak

De vierde verdachte - een 37-jarige man uit Nieuw-Buinen en de vriend van een van de zussen - werd door de rechter vrijgesproken. Hij was eerder verdacht van poging tot doodslag. Het OM vroeg tijdens de behandeling van de zaak al om vrijspraak. Ook de rechtbank vindt dat er onvoldoende bewijs is.