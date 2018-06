Deel dit artikel:











Centrum Hoogeveen krijgt meer groen, horeca en waterpartijen Voorbeeld van de nieuwe situatie (tekening: gemeente Hoogeveen) Voorbeeld van de nieuwe situatie in de Hoofdstraat (tekening: gemeente Hoogeveen) Voorbeeld van de nieuwe situatie in de Hoofdstraat (tekening: gemeente Hoogeveen) Voorbeeld van de nieuwe situatie in de Kerkplein (tekening: gemeente Hoogeveen) Voorbeeld van de nieuwe situatie in de Hoofdstraat (tekening: gemeente Hoogeveen)

HOOGEVEEN - Het centrum van Hoogeveen krijgt de komende jaren een metamorfose. Doel is de binnenstad compacter en gezelliger maken. Vanochtend presenteerde de gemeente de eerste tekeningen.

Geschreven door Petra Wijnsema

De eerste schop gaat naar verwachting eind van het jaar de grond in. Het middendeel van de Hoofdstraat wordt breder en biedt plaats aan terrassen. Aan de rand van de middenstrook komt veel groen, om het idee te creëren van de vroegere vaart. Water komt terug in de vorm van een van kleur veranderende waterpartij op het Kerkplein. Plan is om hangende verlichting te maken in plaats van lantaarnpalen.



Leegstand

De vernieuwing moet het centrum klaarstomen voor de toekomst. Mede door de opkomst van online winkelen verandert de functie van het centrum ingrijpend. De binnenstad heeft te maken met een leegstand van 10.000 vierkante meter; 14 procent van de winkels staat leeg en in oppervlakte gemeten zelfs 18 tot 19 procent.



De aanpassingen kosten in totaal 12 miljoen euro, waarvan een miljoen euro bestemd is voor het Haagje. Van het bedrag komt 2 miljoen euro uit het binnenstadfonds van de provincie Drenthe. Van het bedrag is ook een paar miljoen bestemd voor het verhuizen van winkeliers uit de Tamboerpassage naar de binnenstad.



Fietsverbod

De gemeente hoopt met het nieuwe gezicht van het centrum twintig procent meer bezoekers te trekken, van 110.000 unieke bezoekers per week nu naar 132.000. En dat is nog meer dan de 125.000 bezoekers die naar Hoogeveen kwamen toen de middelgrote stad in 2011 werd verkozen tot 'beste binnenstad'.



Tijdens de werkzaamheden wordt de markt verplaatst. Het fietsverbod van donderdag tot en met zaterdag blijft in de plannen vooralsnog gehandhaafd. Eventuele wijziging van het fietsverbod wordt afgestemd met de gemeenteraad.



In samenspraak

De gemeente zegt de vernieuwing uit te voeren in samenspraak met bewoners en ondernemers. Eind 2021 is de metamorfose van het centrum afgerond.