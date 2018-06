Protest bij vliegveld in Eelde om luchtvaartgroei

Deel dit artikel:











Het protest is op zes plaatsen, waaronder Eelde

EELDE - Tegenstanders van het toenemende vliegverkeer protesteren komende zaterdag bij het vliegveld in Eelde.

In totaal wordt op zes plaatsen in ons land actiegevoerd door bewonersgroepen en milieuorganisaties.



"De deelnemers kijken niet langer stilzwijgend toe hoe luchthavens als rupsjes-nooit-genoeg blijven groeien", meldt Jan Wittenberg van actiegroep Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE).



'Verspilling belastinggeld'

Het protest in Eelde begint om 13.00 uur op het voorterrein van het vliegveld. De actievoerders laten symbolisch een rood sein zien, dat waarschijnlijk vanuit vliegtuigen te zien is.



"In Eelde wordt bovendien aandacht gevraagd voor de verspilling van belastinggeld om het vliegveld open te houden en luchtvaartmaatschappijen te subsidiëren", aldus VOLE.



Het initiatief voor het protest komt van het zogenoemde Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) en Greenpeace. Volgens hen komen er steeds meer vluchten, grotere vliegvelden en zijn de prijzen voor tickets extreem laag. Ze willen dat de overheid de 'eindeloze groei' van de luchtvaart aan banden legt.