Drents WK-journaal: Het is stil op straat in Marokko

MAROKKO - Het is stil op straat in Marokko. De 'Leeuwen van de Atlas' spelen vandaag tegen Portugal voor een kans om de achtste finale van het WK voetbal te halen.

Onze WK-correspondent ging langs in Marokko om de stemming te peilen. Maar waarschijnlijk zit iedereen voor de tv, want er was geen Marokkaan op straat te bekennen.Tijdens het WK gaan we op bezoek bij de 'Drentse deelnemers' om de stemming te peilen. Volgende week gaan we naar Egypte. Zij strijden maandag om 16.00 uur tegen Saoedi-Arabië.Vorige week nam onze correspondent al een kijkje bij de start van het WK, in (Nieuw-)Moscou.