Matteo van der Grijn kruipt in rol van 'held en groot persoon' Jack Middelburg Jack Middelburg (r) wacht in 1982 tot zijn motor is afgesteld voor de volgende trainingsronde (foto: ANP) De voorstelling gaat over het leven van Jack Middelburg (foto: BUOG)

MOTORSPORT - "Als kassenbeglazer sprong hij op de motor en won soms. Zonder het grote geld van de fabrieksteams. Dat is wel een mooi verhaal", aldus acteur Matteo van der Grijn, die voor zijn rol in de voorstelling Jumping Jack in de huid kruipt van wijlen Jack Middelburg.

Geschreven door Leo Wassing





'Bezopen plan'

Volgend jaar mei zijn er tien voorstellingen gepland in de voormalige Noordlus van het TT Circuit. Per voorstelling kunnen er 3.000 mensen komen. De regie is handen van Frank Lammers, bekend van zowel films, televisieseries als reclames.



"Het was een totaal bezopen plan eigenlijk, waar de heren mee aankwamen. Motorsport is theater, maar om er theater van te maken is een stuk ingewikkelder. Maar tegen een bezopen plan zeg ik al heel snel 'ja'. En ik heb bewust gekozen voor een acteur die knapper is dan de echte Jack Middelburg", grapt Lammers.







"Ik ben ontzettend blij dat ik deze rol heb gekregen. Volgens mij wordt het iets heel spectaculairs. Alle ingrediënten zijn aanwezig: muziek, dans, toneelspelen, zingen en motorrijden. Al die dingen bij elkaar zag Frank Lammers daar in mij de goede kandidaat voor", zegt de 37-jarige Van der Grijn, die in het verleden onder meer te zien was in de musical Soldaat van Oranje.



'Ontzettende held en groot persoon'

Het is de bedoeling dat Van der Grijn tijdens Jumping Jack uiteraard voorbij komt op een motor. "Ja, ik kom daar geregeld met grote snelheid langs. Ik rijd zelf nu een Harley sinds een jaar, maar dat is meer van het rustige kaliber. Maar wel met temperament erin, haha."



Van der Grijn heeft Middelburg niet bewust meegemaakt, toen de coureur nog leefde. "Ik kende zijn verhaal niet, dat was natuurlijk voor mijn tijd. Maar nu ik me in hem heb verdiept, zie je wel wat voor ontzettende held en groot persoon hij geweest is. Een van de beste Nederlandse coureurs ooit in de motorsport."



Figuranten gezocht

De voorstelling wordt een cocktail van verschillende stijlen. "Tien acteurs onder leiding van Lammers, twintig jonge theatertalenten, de rubberlucht van dertig racemotoren en ijzingwekkend snelle riffs van veertig gitaristen, de soundtrack van Jack's leven gespeeld door vijftig muzikanten en zestig energieke dansers in cadans met motoren die wheelies maken."



"We zijn nog op zoek naar gitaristen, dansers en amateurtoneelspelers, omdat een mannetje of tweehonderd het verhaal met elkaar gaan vertellen. We moeten nog een jaar wachten, maar ik verheug mij er al op", besluit Van der Grijn.



Boek

Bedenkers en uitvoerders van Ongewone Gebeurtenissen (BUOG) uit Leeuwarden gaan de voorstelling maken. Ook verschijnt in de eerste week van september het boek Jumping Jack; Herinneringen aan Jack Middelburg, geschreven door Natascha Kayser. Ze sprak met tientallen mensen uit de directe kring van Middelburg, die op 31-jarige leeftijd overleed na een crash op het stratencircuit van Tolbert.



RTV Drenthe-documentaire

RTV Drenthe maakte in het verleden een documentaire over het leven van Jack Middelburg. In 'Als alleen de winst telt' blikken we terug op zijn carrière. Ook zijn zoon komt aan het woord.







