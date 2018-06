Deel dit artikel:











In 2017 meer inkomsten en meer passagiers voor Groningen Airport Eelde Dankzij overheidsbijdragen kan Groningen Airport Eelde winst bijschrijven. (foto archief RTV Drenthe)

EELDE - Groningen Airport Eelde heeft in 2017 winst gemaakt. Uit het jaarverslag blijkt dat er bijna drie ton naar de reserves kan.

Geschreven door Andries Ophof

Dat de luchthaven positieve cijfers presenteert, heeft alles te maken met de bijdrage van zo'n 2,5 miljoen euro van overheden. Dat bedrag is bedoeld voor bijvoorbeeld de brandweer en de beveiliging van de luchthaven. Dat zijn kosten die de luchthaven maakt, maar die worden gezien als kosten van de overheid. Groningen Airport Eelde is gesplitst in twee bedrijven: een bedrijf is verantwoordelijk voor de exploitatie en de ander is verantwoordelijk voor de gebouwen en de infrastructuur.



Recordaantal

Groningen Airport Eelde verwerkte in 2017 een recordaantal passagiers, 227.982 om precies te zijn. Ook het aantal vliegbewegingen nam toe. En dat is voornamelijk toe te schrijven aan de opleiding van nieuwe piloten en meer lijnvluchten. De inkomsten daardoor zijn zo'n twaalf procent gestegen.



Verder zijn de inkomsten uit de verkoop van brandstof en de parkeergelden hoger dan in 2016.



Luchthaventerrein

In het jaarverslag zegt de directie te streven naar een passagiersaantal van zo'n 400.000 in 2026. Dat moet lukken met meer vluchten en mogelijkheden. Daarvoor wordt geld uit een zogenaamd routefonds gebruikt. Met een bijdrage uit een routefonds kunnen de aanloopkosten van een route worden betaald.



Airport Eelde ziet de komende jaren ook kansen in de ontwikkeling van de terreinen rondom de luchthaven. Daar is voorzichtig een begin mee gemaakt. En bestaande bedrijven als General Enterprises zijn al aan het uitbreiden op het vliegveldterrein.



Bodem in zicht

In het verleden draaide de Drentse luchthaven met forse verliezen. Zo groot zelfs dat de bodem van de schatkist in zicht was. De aandeelhouders, gemeenten en twee provincies, besloten om de komende tien jaar 46 miljoen euro te investeren in de luchthaven. In die tijd moet Groningen Airport Eelde zich bewijzen.