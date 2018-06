Deel dit artikel:











Goederenhub geopend in Eelde In Eelde werd de Goederenhub geopend (foto: ANP/Olaf Kraak)

EELDE - In Eelde is vanmiddag de eerste Goederenhub van Noord-Nederland geopend. In het logistiek centrum worden goederen gebundeld en vanaf daar verder verspreid.

Op andere plekken in Nederland is de Goederenhub al actief. Vervoersbedrijven brengen hun goederen naar de hub, zodat hun vrachtwagens of bestelbussen niet meer binnensteden in hoeven te rijden. Dat laatste stuk nemen voertuigen van de Goederenhub over.



Minder goederenverkeer

Doelstelling van deze hub is dat er op den duur minder voertuigen met goederen door de binnenstad van Groningen heen hoeven de rijden. "We beginnen met een pilot die zich richt op Groningen, maar ik verwacht dat deze snel groeit in functie in de hele regio Groningen - Assen", zei gedeputeerde Henk Brink, die bij de opening aanwezig was.



Vanaf de Goederenhub in Eelde, die op het terrein van veilingsbedrijf Royal FloraHolland Eelde staat, moeten zo snel mogelijk schone voertuigen gaan rijden, zodat er geen uitstoot plaatsvindt tijdens de laatste kilometers.



In september start de hub met de pilot.