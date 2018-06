Deel dit artikel:











Expositie over Hedendaags Verzet in Westerbork: 'Mijn zoon werd mij afgenomen' Habib Khorami moest vluchten uit Iran. (foto: RTV Drenthe/Jeanine Hofsteenge) De tentoonstelling toont portretten van mensen die na 1945 in verzet kwamen. (foto: RTV Drenthe/Jeanine Hofsteenge) Herinneringscentrum Kamp Westerbork besteedt aandacht aan Wereldvluchtelingendag (foto: RTV Drenthe/Jeanine Hofsteenge)

HOOGHALEN - In Herinneringscentrum Kamp Westerbork is vandaag de expositie Hedendaags Verzet geopend. De expositie vertelt over mensen die wereldwijd na 1945 in verzet kwamen.

Een van heb is Iraniër Habib Khorami, die meer dan twintig jaar geleden uit zijn thuisland moest vluchten.



Wereldvluchtelingendag

Vandaag, op Wereldvluchtelingendag, denkt Khorami aan die tijd terug. Khorami: "Ik was onderdeel van een verzetsbeweging tegen de Iraanse autoriteit. Toen bleek dat de beweging ook slechte daden beging, stapte ik eruit en moest ik vluchten."



In 1992 kwam hij aan in Nederland, maar zonder zijn zoon. "Mijn zoon werd mij afgenomen door de beweging." Na jaren van inspanning heeft hij hem teruggekregen.



Vormen van verzet

De tentoonstelling komt voort uit een samenwerking tussen Stichting Oorlog- en Verzetscentrum Groningen en het Scheepvaartmuseum. In Herinneringscentrum Kamp Westerbork vormt het een aanvulling op een grotere expositie over allerlei vormen van verzet.