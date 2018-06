Deel dit artikel:











Fietsen van Martini- naar Eiffeltoren voor de Molukken Anis de Fretes (l) en Stanley Ferdinandus (r) fietsen van Groningen naar Parijs (foto: Ineke Kemper/RTV Drenthe) Stanley Fernandinus ondertekende een samenwerkingsovereenkomst met een werkgroep uit Assen (foto: Ineke Kemper/RTV Drenthe)

ASSEN/PARIJS - Meer dan zevenhonderd kilometer gaan Molukkers Anis de Fretes en Stanley Ferdinandus fietsen voor het goede doel. Tijdens hun tocht van de Martinitoren naar de Eiffeltoren willen ze twee ton ophalen voor onderwijs op de Molukken.

In vijf dagen tijd wil het duo van Groningen naar Parijs fietsen. De Fretes: "We doen het voor een goed doel, anders zou niemand zo gek zijn om zevenhonderd kilometer te fietsen."



Heka Leka

Het op te halen geld wordt ter beschikking gesteld aan de Molukse beweging Heka Leka, die een traditioneel gemeenschapshuis wil bouwen op Ambon. In het centrum moeten onder meer een bibliotheek, een computerlab en een leerruimte komen.



Ferdinandus komt van Ambon en heeft volgens De Fretes alle Molukse eilanden bezocht om te kijken naar de staat van het onderwijs. "We willen dat gemeenschapshuis voor de kinderen op Maluku, zodat zij goed onderwijs krijgen. Ook moeten leraren er trainingen krijgen om dat onderwijs te kunnen geven", vertelt De Fretes.



Samenwerking

Bij RTV Drenthe ondertekende Ferdinandus een samenwerkingscontract tussen Heka Leka en een werkgroep uit Assen, die het project op de Molukken ondersteunt.