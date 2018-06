Molen De Vlijt in Zuidwolde ontvangt mogelijk 2,5 ton voor restauratie

ZUIDWOLDE - Molen De Vlijt in Zuidwolde krijgt mogelijk een bedrag toegekend van 254.100 euro van Vereniging De Hollandsche Molen.

De Vlijt is een van de elf restauratieprojecten aan wie het Molenfonds subsidieert.De bedragen zijn afkomstig uit het extra budget van 3,5 miljoen euro dat minister Van Engelshoven begin juni beschikbaar stelde voor het molenonderhoud. Voorwaarde is dat de eigenaren dit jaar starten met de restauraties.Eerder meldde RTV Drenthe dat De Vlijt het bedrag al zou krijgen, maar volgens molenaar Karst Breeuwsma is het nog iets te vroeg om te juichen. Eerst moet hij een specifieker plan en een begroting naar De Hollandsche Molen zenden, waarna in september besloten wordt of hij het bedrag definitief krijgt.Eerder dit jaar ontving de molen een anonieme gift. Hiermee kon stichting De Meule, waartoe De Vlijt behoort, een start met de eerste noodzakelijke restauratie maken. Naast dit onbekende bedrag, kwam hier een ton subsidie bovenop uit de gemeentelijke pot Initiatief De Wolden.