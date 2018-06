Directeur De Toegang Emmen op non-actief na 'zorgelijke signalen'

EMMEN - De Toegang Emmen laat in een verklaring weten dat de directeur/bestuurder van de stichting, Karin Stiksma, haar taken tijdelijk heeft neergelegd om ruimte te bieden aan het onderzoek.

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar het bestuur van de Stichting de Toegang Emmen. De Raad van Toezicht (RvT) van de stichting heeft dat bepaald naar aanleiding van een kritische brief van medewerkers.In de brief zijn volgens de stichting zorgelijke signalen afgegeven over het bestuur en de situatie op de werkvloer.Al langer is er gedoe rondom de stichting. Het college van B en W van de gemeente liet zich eerder al kritisch uit over het functioneren van De Toegang en vorige week zegden personeelsleden van de stichting al het vertrouwen op in Stiksma.De bestuursstijl van Stiksma zou 'warrig en inconsequent' zijn. Ook zou ze 'sterk repressief' zijn naar medewerkers die zij 'niet als loyaal beschouwt.' Meerdere medewerkers zouden al zijn opgestapt vanwege de cultuur binnen de stichting.De gemeente Emmen, opdrachtgever van de stichting, volgt de zaak op afstand. "We hebben de belofte van de RvT gekregen dat de dienstverlening gegarandeerd blijft. Verder blijven we in gesprek met de RvT", laat een woordvoerder van de gemeente weten.De Toegang Emmen ​zorgt er in opdracht van de gemeente voor dat inwoners onder andere schoonmaakondersteuning en begeleiding kunnen krijgen of beschermd wonen vanuit de WMO.Directeur/bestuurder Stiksma was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.