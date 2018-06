Deel dit artikel:











Tweede Kamer: gemeenten mogen vuurwerk verbieden Gemeenten mogen zelf kiezen of ze vuurwerk willen verbieden (foto: Pixabay.com)

DEN HAAG - Gemeenten krijgen de mogelijkheid om vuurwerk te verbieden. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt dit plan, bleek vanavond tijdens een debat. Het kabinet kan met zo'n lokaal vuurwerkverbod leven.

Het kabinet gaat met de gemeenten onderzoeken 'hoe zo'n lokaal verbod kan worden ingericht', zei minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). "Het vraagt om lokaal maatwerk, niet om een landelijk verbod."



OVV wil landelijk verbod

De volksvertegenwoordigers debatteerden over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de jaarwisseling. De OVV pleitte voor een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Zover wil het kabinet niet gaan, bleek onlangs. Onder meer VVD en CDA zijn hierop tegen.



De jaarwisseling geldt als het gevaarlijkste moment van het jaar: honderden mensen moeten met verwondingen naar de spoedeisende hulp, onder meer met beschadigde ogen. Verder is er ook veel agressie tegen hulpverleners.