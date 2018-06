Actiegroep GASDrOvFr is slechte communicatie Vermilion zat

ASSEN - Inwoners van het gebied in de driehoek Drenthe-Overijssel-Friesland maken zich zorgen over de gaswinning van Vermilion in het gebied en de gevolgen ervan. Omdat ze gek worden van het oerwoud aan regels en instanties, kloppen ze aan bij de Tweede Kamer en Provinciale Staten.

Bij de omwonenden is veel onrust. Die komt volgens hen vooral doordat Vermillion slecht communiceert. Niet alles lijkt geregeld en toch kan Vermillion zijn gang gaan, is het gevoel.De actiegroep Gas Drenthe Overijssel Friesland (GASDrOvFr) legde aan de Drentse Staten vandaag hun zorgen uit over de gaswinning in de kleine velden Diever, Eesveen en Vinkega. En dat zijn er nogal wat."Na proefboringen in het gebied zijn er nu proefwinningen. Maar hoe lang kan iets een proefwinning zijn en wanneer wordt het winning", vraagt GASDrOvFr zich af. Volgens de actiegroep kan Vermilion de dagelijkse toegestane hoeveelheid gas die ze mogen winnen overschrijden . Pas na drie maanden worden die openbaar en dan moet de actiegroep ze ook nog zelf controleren, in plaats van Staatstoezicht Op De Mijnen (SODM red.)", zegt Jeannette Van der Velde van GASDrOvFr. Ook denkt de actiegroep dat Vermillion nog meer proefboringen wil gaan uitvoeren.Grote angst is dat voor de gaswinning in de velden Diever, Eesveen en Vinkega een Rijkscoördinatieregeling in de maak is. "Het Rijk gaat al over bijna alles met betrekking tot gaswinning, maar bij zo’n regeling hebben regionale overheden helemaal niks meer in te brengen", legt Van der Velde uit.Ingenieur Robin Hamersma van Vermilion, die ook sprak in de Staten, zegt dat zijn bedrijf zich aan alle proefboor,- en winningsregels en de maximaal toegestane hoeveelheid gas per dag houdt . Hij herkent zich niet in het beeld dat de actiegroep probeert te schetsen. "Gaswinning is een goed gereguleerde industrie, met duidelijke afspraken met het ministerie van EZK, controle door het SODM en onderzoeksondersteuning door bijvoorbeeld het gerenommeerde TNO.""In het gasveld Diever zit meer gas dan we in eerste instantie dachten, dus daar willen we de productie opschroeven. Niet per dag maar langer gas gaan winnen in de tijd", aldus Hamersma.Het grote verwijt van GASDrOvFr is dat Vermilion niet open is over wat ze op boor,- en winlocaties noemt. Van der Velde: "Bijvoorbeeld over zogenaamd 'regulier onderhoud' aan een boorput. Daarbij is met explosieven het boorgat vergroot. Dat zal misschien wel volgens de regels zijn, maar bij zo’n operatie kan giftig aardgascondensaat vrijkomen. Hier is het goed gegaan, maar onlangs in Loon Op Zand niet. Daar zijn gewassen en gebouwen bevuild met ontsnapt aardgascondensaat en schoongemaakt zonder het te melden."Robin Hamersma zegt het incident niet te kennen. "De procedure is standaard en wordt gebruikt om onderin de boorput op zo’n drie kilometer diepte gaten te krijgen. Zo kun je het gas dat in poreus gesteente zit bij de boorpijp kan laten komen. Heel normaal en al duizenden keren uitgevoerd."Voor de schadeafhandeling door aardgaswinning van kleine velden is er nog geen omgekeerde bewijslast. Vermillion liet weten met gedeputeerde Tjisse Stelpstra in gesprek te zijn hierover. " W e zijn in afwachting of er een schadeafhandelingsprotocol voor kleine velden komt of dat we het zelf moeten gaan opzetten. Overigens hebben we nu al een goede eigen schaderegeling en maar dat is toch wel de slager die zijn eigen vlees keurt dus daar willen we van af", zei ingenieur Hamersma van Vermillion. Hamersma wilde graag het aantal schademeldingen in perspectief zetten tot de situatie in Groningen: Vermilion heeft de afgelopen veertien jaar tien schademeldingen gehad. Ter vergelijking: de NAM in Groningen kreeg er tachtigduizend.Zo lang er gas uit de kleine velden wordt gewonnen en er daarmee schades aan bezittingen kunnen ontstaan, hebben bewoners recht op een schaderegeling. Lokale overheden en inwoners willen graag een onafhankelijke regeling met omgekeerde bewijslast. Die is er nog niet en daarvoor nodig zijn ook nulmetingen.De actiegroep verwijt Vermilion die nulmetingen uit te stellen en niet te communiceren. De Minister stemde in juli 2017 in met het winningsplan Diever, op voorwaarde dat de nulmetingen midden januari 2018 zouden zijn afgerond. Maar volgens Vermilion kost het aanleveren van alle gegevens door andere gemeenten en het verwerken daarvan veel meer tijd en is het geen onwil of strategie.Volgens GASDrOvFr zijn er inmiddels trillingsmeters geïnstalleerd in het gebied, maar deze zijn dus nog niet actief. Nadeel van de manier van meten: trillingen onder 1,5 op de schaal van Richter worden niet geregistreerd."Onze regio is het Veenweidegebied. Door verdroging daalt de bodem, met grote gevolgen voor de waterhuishouding. Waterschappen moeten daardoor veel dure maatregelen nemen. Hoe kan het zijn dat aan de ene kant veel geld wordt gestopt in het opvangen van de bodemdaling, maar we die bodemdaling nog groter laten worden door gaswinning?", vraagt GAS DrOvFr zich af."Zowel de overheid als Vermilion Energy informeert ons onvoldoende, dit schept geen vertrouwen. Het gaswinningsbedrijf is terughoudend, niet tijdig en selectief in het verstrekken van informatie. Zelfs gerichte vragen beantwoordt het bedrijf mondjesmaat", zegt de actiegroep. "Het gebrek aan informatie aan bewoners heeft ook te maken met het huidige vergunningenstelsel. Veel werkzaamheden, vooral boorwerkzaamheden, regelt Vermilion Energy intern. Voor veel werkzaamheden is er in het huidige vergunningenstelsel geen informatieplicht. Wanneer dit verbetert, zou er goede en tijdige informatie komen waardoor wellicht veel onrust wordt weggenomen."Vermilion geeft wel toe dat de communicatie beter kan en dat er hard aan gewerkt wordt. Het bedrijf wil dat overigens wel afstemmen met EZK en het SODM, anders wordt het er volgens Hamersma niet duidelijker op. De Drentse staten hebben twijfels of het relatief kleine Vermilion, dat in zes provincies actief is, in de kleine gasvelden in staat is de communicatie met omwonenden goed op orde te krijgen. Ook een tip uit de Staten: niet alleen alfa-mensen aan het werk zetten maar ook mensen die kunnen communiceren.Stelpstra waarschuwde de Staten: "We praten hier over iets waar we grotendeels niet over gaan. Het staat wel als een paal boven water dat het om zorgen van onze inwoners gaat." Stelpstra zegt erop te letten dat er een onafhankelijke schadeafhandeling komt.