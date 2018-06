Deel dit artikel:











Kandidaat-lijsttrekkers D66 Provinciale Staten bekend De Provinciale Staten van Drenthe (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Drie D66-leden hebben zich kandidaat gesteld als lijsttrekker bij de komende verkiezingen voor Provinciale Staten. Dit zijn: Bob Bergsma, Jurr van Dalen en Anry Kleine Deters.

Bob Bergsma was tot maart dit jaar fractievoorzitter van D66 Assen, Jurr van Dalen is Statenlid en Anry Kleine Deters was tot voor kort wethouder in Assen.



Op zaterdag 30 juni (10.00 uur) gaan de drie met elkaar in debat in Kunsthuis De Secretarie in Meppel. Daarna is er onder de leden van D66 een e-voting. Ieder lid kan dan een stem uitbrengen. De uitslag hiervan is midden juli bekend.



De huidige fractievoorzitter Marianne van der Tol, die zowel in 2011 als 2015 lijsttrekker was, wil niet meer als eerste op de lijst van D66 staan.