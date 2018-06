TT-voorzitter Arjan Bos: ietwat wachttijd is normaal, uren stilstaan niet

MOTORSPORT - De frustratie was groot vorig jaar, toen het TT-verkeer grote problemen ondervond. Zowel op de A28 als op de VIP-route, de oude weg van Beilen naar Assen, liep het verkeer vast. Als gevolg daarvan kwamen mensen soms pas uren later aan bij het circuit.

"Dat kan en mag niet meer gebeuren", aldus TT-voorzitter Arjan Bos.Een veelomvattend verkeersplan moet ervoor zorgen dat de aan- en afvoer van het TT-verkeer zonder problemen verloopt. Maar het plan werkt alleen als ook de bezoekers adviezen opvolgen: kom op tijd, navigatie uit en volg de aanwijzingen op de borden.Gele borden wijzen de weg. Die staan langs de wegen en hangen erboven aan zogeheten portalen. Met camera’s wordt het verkeer naar en van het circuit in de gaten gehouden. "Wordt het op een bepaald punt te druk, dan treden matrixborden in werking", laat Remco Meinen van verkeersadviesbureau Goudappel Coffeng weten. "En mocht het nodig zijn, dan laten we het verkeer tegen de rijrichting in rijden."Het verkeer wordt volgende week via twee rijstroken van de A28 richting de TT-rotonde geloodst. De bestuurders die links rijden mogen voor één keer linksom de rotonde nemen. De chauffeurs die rechts rijden moeten rechtsom. Daarmee wordt de capaciteit verdubbeld. Die dubbele aanvoer leidt de bezoekers naar een extra parkeergelegenheid voor 2500 auto's, tegenover het oude Verkeerspark aan De Haar."Natuurlijk kunnen we bij het grootste eendaagse sportevenement niet garanderen dat er geen opstopping zal zijn. Ietwat wachttijd is niet erg, maar uren stilstaan kan en mag gewoon niet", stel Bos.De fileproblemen lijken dus verleden tijd, maar de TT-organisatie is wellicht een ander probleem rijker. De werknemers in het streekvervoer leggen namelijk aanstaande maandag in het hele land het werk neer.De buschauffeurs en het regionaal treinpersoneel beginnen een staking voor onbepaalde tijd, kondigde vakbond FNV onlangs aan. Reden is een al langer lopend conflict met de werkgevers in het streekvervoer over werkdruk en lonen. De staking komt de TT natuurlijk zeer slecht uit. "Daar zijn we niet blij mee", aldus Bos."Ze zullen het waarschijnlijk bewust doen in zo'n week, maar ik vind dat je je verantwoordelijkheid moet nemen. In zo'n week willen zó veel mensen gebruik maken van je diensten. Die mensen hoor je niet in de steek te laten. Los van wat de betrokkenen willen bewerkstelligen hoor, want dit kunnen hele goede redenen zijn."