Deel dit artikel:











Dion Beukeboom oppermachtig in tijdrit Topcompetitie Emmen Dion Beukeboom oppermachtig in tijdrit Topcompetitie Emmen (foto: topcompetitie.nl)

WIELRENNEN - Dion Beukeboom heeft vanavond in Emmen de tijdrit van de Topcompetitie gewonnen. Hij raffelde de 28 kilometer af in 34 minuten en acht seconde. Dat betekent een gemiddelde van 50,1 kilometer per uur.

Geschreven door Karin Mulder

De 29-jarige Amsterdammer doet in augustus in Mexico een aanval op het wereldduurrecord.



Stagecontract De Vries

Hartthijs de Vries eindigde in Emmen op de tweede plaats en moest 25 seconde toegeven op Beukeboom. Maar daarme heeft hij zich wel verzekerd van de eindoverwinning in het jongerenklassement. Dat levert de 21-jarige Fries een stagecontract bij LottoNL Jumbo op.



De Vries had voor dit seizoen al een contract bij Roompot-Nederlandse Loterij op zak. Maar na hartproblemen moest hij een stapje terugdoen.



Paralympisch kampioen Daniel Abraham Gebru reed vanavond de derde tijd.



De tijdrit in Emmen is de zesde wedstrijd in een serie van acht wedstrijden die meetelt voor de Topcompetitie.