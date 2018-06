OV-dienstregeling 2019: mooi, maar twijfels over nieuwe HUB taxi en platteland

ASSEN - Er komt een miljoen euro bij voor uitvoering van de dienstregeling van het OV busvervoer in Drenthe en Groningen in 2019.

Dat geld is onder meer nodig voor extra ritten van Qliner 309 Assen-Groningen in het weekend, extra rijtijd voor andere bussen, aanvullende ritten in de spits en het opvangen van reizigersgroei.Provinciale Staten en het OV Consumentenplatform zijn over het algemeen dik tevreden over het voorstel voor de nieuwe dienstregeling voor 2019, maar hebben wel pijnpunten neergelegd.Zorgen zijn er omdat het met de dik bezette buslijnen en hoogwaardige Qliners wel goed zit, maar er opnieuw iets afgesnoept wordt van een aantal dun bezette buslijnen. De HUB Taxi van Publiek Vervoer (PV) moet die rol overnemen, maar dat nieuwe systeem werkt nog niet goed. Dat is de mening van zowel verschillende Statenleden als het OV Consumentenplatform.Voorzitter Willemien Dirks van het OV Consumentenplatform hield Provinciale Staten en verkeersgedeputeerde Henk Brink voor dat de HUB Taxi zou moeten voldoen aan vindbaarheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid. Daar voldoet de HUB Taxi nou net niet aan.De nieuwe vervoersvorm is onvindbaar via reisplanner 9292, is soms telefonisch niet bereikbaar en wel vier keer zo duur als het openbaar vervoer. Bovendien mogen ritten binnen drie kilometer niet uitgevoerd worden. Een oudere gaat geen drie kilometer lopen tot de eerste bushalte waar wel een bus rijdt. ChristenUnie, CDA en PvdA hebben soortgelijke zorgen.Eerder had de Hoogeveense OV-watcher Nico Takkenberg al kritiek op de nieuwe HUB Taxi . Volgens gedeputeerde Brink f unctioneert het HUB Taxi-systeem goed ,maar neemt hij de zorgen mee naar het OV Bureau dat verantwoordelijk is.Ook zijn er bij het OV Consumentenplatform en een aantal Statenleden zorgen over de tweedeling tussen goed en slecht bezette buslijnen. "Het OV Bureau kiest ervoor om de goed bezette buslijnen te versterken. Dat is natuurlijk prima, maar er wordt steeds iets van de dunne lijnen afgehaald. Als je niet investeert in de dunne lijnen zal er steeds minder vaak een bus rijden met steeds minder reizigers tot gevolg", zegt Dirks van het OV Consumentenplatform.Volgens haar kiezen studenten op het platteland niet meer voor de bus, want ze kunnen ’s avonds niet terug. Ouderen hebben last van het 'recht trekken van de buslijnen' over de grote wegen, zodat een bus niet meer door het hele dorp hoeft en sneller is. Dat heeft tot gevolg dat ouderen afhaken. Diks vreest dat juist krimpregio’s de klos zijn en daar zou je juist vestigingsfactoren zoals goed openbaar vervoer moeten stimuleren.Ook zijn er volgens de ChristenUnie en de PvdA in Emmen problemen met de stadsdienst. Door de gewijzigde routes moeten ouderen veel verder lopen naar de bushaltes en haken ze af.- Stadslijn 1 Assen gaat beter aansluiten op de Intercity’s richting Zwolle (in plaats van op de stoptreinen), maar vervalt wel na 22:00 uur- ritten lijn 20 tussen station Meppel en de scholen vervallen in de daluren- lijn 22 Assen – Beilen – Zweeloo / (Emmen) ook ’s middags elk half uur- betere aansluiting in Borger van lijn 24 uit Stadskanaal op Qliner 300 naar Emmen- spitsritten lijn 27 in Hoogeveen naar scholen Voltastraat. Ook andere Hoogeveense buslijnen gaan de scholen beter bedienen- lijn 27 Emmen – Hoogeveen op werkdagen ’s avonds weer elk uur- lijn 36 Spier - Hoogeveen wordt opgeheven- lijn 51 nieuwe route in Assen via scholen aan de Industrieweg- lijn 86 Norg – Groningen blijft vooralsnog rijden (plan was opheffing)- lijn 300 latere bussen vanuit Emmen naar Groningen en andersom- lijn 309 Assen – Groningen ook in het weekend de hele dag