Annen dolblij met geld voor nieuwe ontmoetingsplek De nieuwe ontmoetingsplaats biedt veel ruimte aan sporten (foto: Jeroen Willems/RTV Drenthe) Voor de zomer van 2019 moet de ontmoetingsplaats klaar zijn (foto: Jeroen Willems/RTV Drenthe) Henk Steenge en Abel Reitsema presenteerden het plan (foto: RTV Drenthe)

ANNEN - Het plan ontstond twee jaar geleden en nu wordt het werkelijkheid. Het gebied rondom het dorpshuis en de sporthal van Annen wordt volgend jaar omgetoverd tot nieuwe ontmoetingsplek.

Het plan voor de flinke opknapbeurt van de ruimte komt van de bewoners en aangrenzende verenigingen. Begin deze maand hoorden de initiatiefnemer dat de provincie een ton wil meebetalen aan het nieuwe plan. Daarmee is de begroting voor een groot deel rond en kan het plan verder worden uitgewerkt.



'Fantastisch'

‘“Ja dat is fantastisch”, zegt Henk Steenge uit Annen. “We hopen nog wel op wat meer budget zodat we nog wat meer ideeën kunnen realiseren. Daarvoor schrijven we op dit moment meerdere fondsen aan”, aldus Steenge.



De ruimte komt er in het nieuwe plan helemaal anders uit te zien. Alleen het voetbalveld, dat een paar jaar geleden is aangelegd, blijft bestaan. Er komt veel ruimte om te sporten. Er wordt een beachvolleybalveld en een jeu-de-boulesbaan aangelegd. Ook komt er een beweegplein met daarop fitnessapparaten. Het is de bedoeling dat er geen auto's mogen rijden op de ontmoetingsplek.



De werkgroep hoopt dat het nieuwe plein volgend jaar voor de zomer klaar is. “Het wordt een ontmoetingsplek voor het hele dorp, voor jong en oud”, zegt Abel Reitsema uit Annen.