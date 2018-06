Total vervangt dak tankstation Meppel

MEPPEL - Oliebedrijf Total gaat het dak van het tankstation aan de Werkhorst vervangen om instorting te voorkomen. In april stortte een vergelijkbaar dak van een tankstation in Zeeland in.

Ook tankstations in Dordrecht en Nieuwe-Pekela krijgen een nieuw dak. Dat van het tankstation in Zeeland is al verbeterd.Een woordvoerder van Total zegt tegen Omroep Zeeland dat de tankstations in Meppel en de andere twee plaatsen direct na het ongeluk langs de A58 bij Goes preventief zijn ondersteund.Total heeft onderzoek gedaan bij het ingestorte dak van een tankstation langs de A58 bij Goes. Het dak is volgens het onderzoek ingestort door een combinatie van ouderdom, vocht en zwakke lijm.De luifel van het tankstation bij Goes stortte in de nacht van 3 april rond 02.00 uur in, bovenop de pompen waar mensen normaal gesproken staan te tanken. Hoewel de winkel van het tankstation dicht was, waren de pompen nog in bedrijf met behulp van de nachtautomaat. Er stond niemand te tanken toen de luifel naar beneden kwam.