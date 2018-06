Twijfels Provinciale Staten: komt het wel goed met de RUD?

ASSEN - Provinciale Staten hebben ernstige zorgen of het goed komt met de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) en haar taken en financiën.

De RUD voert voor de twaalf Drentse gemeenten en voor de provincie allerlei taken uit op het gebied van milieu. De dienst is in 2013 in het leven geroepen. Vorig jaar kwam naar buiten dat de RUD haar taken niet goed uit kan voeren en ernstige tekorten heeft De uitvoeringsdienst kreeg er vorig jaar al tijdelijk geld bij omdat de organisatie kopje onder dreigde te gaan. Tijdens de oprichting is er meteen 10 procent bezuinigd , het ICT-systeem van de RUD heeft grote problemen waardoor het personeel overuren maakt, taken blijven liggen en de RUD is financieel niet ‘in control.’ Daarnaast is het ziekteverzuim met 10 procent torenhoog. Maar met de nu voorgestelde maatregelen en een gewijzigde begroting lijken de problemen nog niet getackeld zo vrezen de PS.De RUD zegt in de toekomst structureel meer geld nodig te hebben om de organisatie op orde te krijgen en haar taken voldoende uit te kunnen voeren. Dat staat in de Ontwerp-Begrotingswtjziging 2018 en de Ontwerpbegroting voor 2019. Tegelijk weet de RUD niet of ze de uitvoering van haar kerntaak (De Drentse Maat) wel volledig kan waarmaken omdat er nog veel onzekerheden zijn.VVD statenlid Ton Serlie maakt zich grote zorgen. "Het voorstel is: Laten we maar extra geld tegen aan gooien dan komt het vanzelf goed. Maar waar zitten we nu in het verbeteringsproces ? En als de kerntaak de Drentse Maat niet uitgevoerd kan worden…dat kan niet." CU-statenlid Roy Pruisscher is dat met hem eens. "Het is de taak waarvoor de RUD in het leven is geroepen. De core business." Pruisische hekelde ook het gebrek aan concrete informatie die er in het najaar waarschijnlijk wel is over de voortgang. "Je kunt op je klompen aanvoelen komen dat er dan weer extra geld naar toe moet."Volgens PvdA-statenlid Maaike Bakker blijft ook het aantal uit te voeren controles van de RUD achter en worden financiële achterstanden worden niet ingehaald. "We hebben een goede RUD nodig maar dit is een organisatie die vooral onmacht uit straalt. Wat gaat GS hieraan doen?’" GroenLinks-fractievoorzitter Hans Kuipers noemde de hele situatie zelfs een puinhopen en riep gedeputeerde Cees Bijl (ook bestuurder van de RUD) op om er meer bovenop te gaan zitten.Cees Bijl zei te merken dat de zorgen van de staten af stralen en dat hij die deelt. "Er moet meer geld bij de RUD, anders komt het niet goed met de uitvoering van haar taken en de verbetering daarvan. Via kwartaalrapportages gaan we er bovenop zitten." Om niet te wachten tot de eerstvolgende kwartaalrapportage in oktober, zegde Bijl toe met een delegatie van statenleden en met RUD directeur in september om tafel te gaan om de laatste stand van zaken te bespreken.