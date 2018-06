Deel dit artikel:











Elma de Vries toont WK-vorm met overwinning Elma de Vries toont WK-vorm met overwinning (foto: Palet Schilderwerken)

INLINE-SKATEN - Elma de Vries heeft vanavond de vierde wedstrijd in de KNSB Marathon Cup in 't Harde gewonnen. De 35-jarige inwoonster van Meppel hield Gerline Crediet en Manon Kamminga achter zich.

Geschreven door Karin Mulder

"Acht rondes voor het einde reed ik met Crediet weg en niemand kon meer volgen. In de sprint hield ik haar aardig makkelijk achter me. Zij had geen echte sprintbenen meer denk ik", laat De Vries weten.



De Meppelse bereidt zich voor op het wereldkampioenschap inlineskaten dat van 1 tot en met 8 juli in Heerde en Arnhem wordt verreden. Daar heeft bondscoach Frank Fiers haar aangewezen voor de marathon.



Vormeer verliest leiderspak

Imke Vormeer, eveneens uit Meppel, finishte in 't Harde als zevende en is daarmee het leiderspak kwijtgeraakt aan Crediet. "Het verschil is maar één puntje. Zaterdag in Staphorst gaan we revanche nemen", zegt Vormeer strijdlustig.



Swings wint bij de mannen

De overwinning bij de mannen ging vanavond naar de Belg Bart Swings. Bart Hoolwerf finishte als tweede en Crispijn Ariëns eindigde op de derde plaats.