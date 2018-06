Drentse kunstwerken voor top 3 tijdens 88e TT

Deel dit artikel:











MOTORSPORT - Voor de nummers 1, 2 en 3 van de Moto3-, Moto2- en MotoGP-klasse liggen in Assen niet alleen 25, 20 en 16 punten te wachten in de strijd om het wereldkampioenschap, maar ook nog een prachtig kunstwerk.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Beeldhouwer Wessel Bezemer uit Eemster, vlakbij Dwingeloo, ontwierp de prijzen: Een bronzen motor op een hunebed.



Paard, uil en sperwer

Bezemer legt zijn ontwerp uit: "Ik ben enorm gefascineerd door dieren en sinds vorig jaar ook van de motorcoureurs. De beelden zijn dan ook geïnspireerd op dieren. De motor is gebaseerd op een steigerend paard. Hoe euforischer het paard, hoe meer hij steigert en dus is de motor met de meest steile wheelie voor de winnaar. Verder moet je als coureur slim zijn. Daarom zijn de ogen van de uil zichtbaar als je het beeld van voren bekijkt en ik heb op elk beeld de snavel van een sperwer gemaakt. De sperwer is de snelste vogel in Europa."