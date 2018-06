Kwart minder WW-uitkeringen in Drenthe dan vorig jaar

ASSEN - Het aantal werkloosheidsuitkeringen is in mei flink afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Het UWV verstrekte ruim een kwart minder WW-uitkeringen in onze provincie dan in mei 2017.

Ook ten opzichte van vorige maand zijn minder uitkeringen verstrekt in Drenthe. Die daling heeft volgens het UWV te maken met het seizoen. Er is nu namelijk meer werd in de landbouw, horeca, bouw en bij uitzendbedrijven.Eind mei telde Drenthe 9.822 WW-uitkeringen. Dat betekent dat 3,9 procent van de Drenten die kunnen werken in de WW zit. ​Drenthe heeft de sterkste daling van het aantal WW-uitkeringen van alle provincies. Het aantal uitkeringen nam in mei af met 881 ten opzichte van de maand ervoor.In heel Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind mei uit op 300.940. Dat is 3,3 procent van de beroepsbevolking.Ook in alle Drentse gemeenten is een sterke daling te zien van het aantal uitkeringen. In Midden-Drenthe en Westerveld daalde het percentage uitkeringen ten opzichte van vorig jaar met een derde. Tynaarlo had met 21 procent minder uitkeringen de kleinste daling.In Emmen wonen de meeste Drenten met een werkloosheidsuitkering. In die gemeente zit bijna 5 procent van de mensen die zouden kunnen werken in de WW.