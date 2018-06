Deel dit artikel:











Hoe is het om voor één dag blind of slechtziend te zijn? Deelnemers lopen met een aangepaste bril (foto: ANP)

ASSEN - Hoe is het eigenlijk om blind te zijn? Mensen die meedoen aan de actie 'Blind voor 1 Dag' ervaren dat vandaag. Ze krijgen een bril op waardoor ze niets of heel weinig kunnen zien. Door zich te laten sponsoren halen ze geld op voor het Oogfonds.

Eén van de deelnemers aan de actie is Anke Vroegindeweij uit Assen, ze werkt bij Visio: het expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen.



Vorig jaar deed ze ook mee, in Hoogeveen. "Dat was leuk, maar ook heel spannend. Ik kom oorspronkelijk uit Hoogeveen en dacht wel te weten waar ik liep. Dat was niet zo. Mijn oriëntatie verdween door een nieuw plein in Hoogeveen, dus ik wist niet welke kant ik op moest."



Aangepaste skibril

De deelnemer loopt met een soort aangepaste skibril op. "Mijn bril was zo aangepast dat ik overal grijze vlekken zag en af en toe een stukje licht", vertelt Vroegindeweij. "Ik had heel weinig zicht. Heel irritant en heel vermoeiend. Op een gegeven moment stopte ik met kijken. Dat advies kreeg ik ook van de slechtzienden die mij begeleidden. Die vertelden dat je het kleine beetje zicht dat je hebt beter kunt gebruiken als het echt nodig is."



De actie Blind voor 1 dag komt vanuit het Oogfonds Nederland. "We willen Nederland laten zien wat het is om blind of slechtziend te zijn", zegt Vroegindeweij. "En we proberen geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek, want we weten nog heel veel niet."



Kokerzicht

Vandaag houdt Vroegindeweij de bril zes uur op. "Ik rijd zo naar Friesland en daar zet ik hem om twaalf uur op. Ik heb nu een bril met kokerzicht. Dan kijk je met beide ogen door een heel klein gaatje. Dat is heel verwarrend voor je hersens, die snappen daar niks van."