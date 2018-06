'Oude 50cc-knarren' rijden tijdens TT ereronde op hun 'naaimachines'

MOTORSPORT - Zes oud-coureurs uit de 50cc, de klasse die in 1983 verdween, rijden tijdens de komende TT een ereronde. Ook een van de zoons van de overleden racelegende Ángel Nieto racet mee.

Na de MotoGP zullen oud-wereldkampioenen Jan de Vries en Henk van Kessel (op de Kreidler), Aalt Toersen (Jamathi), Jos Schurgers (Kreidler), Pablo Nieto (Jamathi) en Theo Timmer (Bultaco) paraderen op het circuit.Het is dinsdag 26 juni precies vijftig jaar geleden dat Paul Lodewijkx voor de eerste Nederlandse TT-overwinning zorgde, sinds de Fédération Internationale de Motocyclisme in 1949 voor het eerst een wereldkampioenschap wegrace organiseerde. Lodewijkx won in 1968 de 50cc. Dat deed hij op zijn Jamathi, een in Nederland gebouwde machine.Drie jaar na de glorieuze overwinning van Lodewijkx begon Theo Timmer bij Jamathi. Hij heeft in totaal zeventien jaar lang in de 50cc-competitie gereden. "Waarvan zestien jaar op Grand Prix-niveau. Ik ben daar twee keer derde mee geworden op het WK en één keer tweede. Ik heb mijn partijtje wel meegeblazen, zeg maar", aldus Timmer.De oud-coureur uit Amsterdam kan nog steeds balen van het einde van de 50cc. "Dat was toen, in 1983, geen goede beslissing van de beleidsmakers. Het is naar mijn idee een grote fout geweest om de 50cc uit de competitie te halen. In 1983 stopte het, maar toen lag het niveau al aardig hoog. Als je in deze tijd een 50cc zou construeren, dan zou je echt een wondermachinetje kunnen maken met de huidige materialen en kennis. Dan heb je een 50cc die bijvoorbeeld 25 of 30 pk geeft. In onze tijd lag dat rond de 18 pk. Dus dat was nu substantieel beter en heel interessant geweest."Volgens Timmer is de ereronde een blijk van erkenning. "Wij waren er toen ook al heel goed in om zo'n ding te prepareren en snel te maken. Inventief met weinig middelen. Nu is het een geldmachine, maar toen niet. Het is tegenwoordig totaal anders. Het eerbetoon is een heel mooie erkenning voor die prachtige periode waar veel Nederlanders goed gepresteerd hebben. Veel landgenoten zijn hoog geëindigd en daar mag je best trots op zijn."De 69-jarige oud-coureur hoopt dat het publiek positief reageert op de ereronde. "Niet dat ze denken: wat moeten die oude knarren op zo'n 50cc-ding, zo'n naaimachine? Haha. Ik hoop dat er mensen langs de baan zitten die die tijd hebben meegemaakt en dit helemaal geweldig vinden. Wat ik aantrek? Mijn laatste pak kan ik nog redelijk aan. Het pak van 1983 kan ik ook nog aan, maar dan kan ik verder niks meer, dus dat ga ik niet aan doen", grapt Timmer.