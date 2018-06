Wieken van molen De Juffer mogen weer draaien

GASSELTERNIJVEEN - Na anderhalf jaar pauze draaien de wieken van molen De Juffer in Gasselternijveen vanavond weer hun oude vertrouwde rondje.

De molen stond sinds vorig jaar stil omdat de constructie niet veilig zou zijn. Bouten van de roeden, balken waarmee de wieken aan elkaar vastzitten, konden losraken.Om die reden moesten de complete wieken van 48 Nederlandse molens met die constructie vervangen worden . Molenaar Fred Mijnhart kan niet wachten tot de wieken weer mogen draaien. "We hebben tot eind mei helemaal stilgestaan en absoluut niet mogen draaien. In de tussentijd heeft de molenmaker nieuwe wieken gebouwd."Zo werden de roeden van de nieuwe molen gemaakt​De Juffer is een Rijksmonument en de kosten van de reparatie worden betaald door het Ministerie van Cultuur.Wethouder Henk Heijerman opent de molen vanavond. Daarmee is de korenmolen ook op tijd klaar om te kunnen draaien tijdens het 150-jarig bestaan van het Oostermoerfeest, op 7 juli.