Staking streekvervoer met twee dagen uitgesteld

AMSTERDAM - De eerder aangekondigde landelijke staking in het streekvervoer is met twee dagen uitgesteld. De staking zou aanstaande maandag beginnen, maar de vakbonden willen de bemiddelaars meer tijd te geven om tot een oplossing te komen.

Als er geen akkoord komt, wordt er woensdag alsnog in heel Nederland gestaakt . De staking zal dan 72 uur duren. Eerder was nog aangekondigd dat de staking voor onbepaalde tijd zou zijn.Bonden en werkgevers liggen al langere tijd overhoop over een nieuwe cao. De vakbonden eisen onder meer een loonsverhoging van 3,5 procent, maatregelen om de werkdruk te verminderen en elke tweeënhalf uur een (plas)pauze.