Stelling: ik wil meer tijd met mijn vrienden doorbrengen

ASSEN - Nederlanders zijn tevreden met hun sociale leven, maar persoonlijke ontmoetingen zijn daarbij wel heel belangrijk. Whatsappen of chatten is een stuk minder belangrijk voor het sociale leven.

Onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laat zien dat mensen die weinig persoonlijk contact hebben met hun vrienden het minst tevreden zijn met hun sociale leven.In totaal zegt 83 procent van de Nederlanders tevreden te zijn met zijn of haar sociale leven. Van de mensen die zeggen hun familie of vrienden bijna nooit te zien is slechts 68 procent blij. Whatsappen, bellen en e-mailen is een stuk minder belangrijk dan persoonlijk contact. Weinig of nooit appen met vrienden of familie doet niets af aan hun tevredenheid.Zou jij meer tijd met je vrienden willen doorbrengen? Of krijg jij al dagelijks familie of buren over de vloer?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-33 11 88 of laat je reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren vroegen we of je vindt dat je niet gemist kan worden op het werk . Veel Drenten blijken nederig: 68 procent zegt dat zijn of haar baas best zonder hen zou kunnen. Er stemden 1.695 mensen.