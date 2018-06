Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 21 juni Het nieuws in een minuut van donderdag 21 juni

Fruit op de A37 vanmorgen en dat zorgde voor heel wat overlast. Verder in het nieuws in een minuut de aangekondigde staking in het streekvervoer is verplaatst naar woensdag en molen De Juffer draait weer.