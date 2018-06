Deel dit artikel:











Nederlandse volleybaldames spelen topwedstrijden in Hoogeveen Laura Dijkema komt met Oranje naar Hoogeveen (foto: Robbert Oosting/RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - Het Nederlands damesvolleybalteam speelt in augustus een oefentoernooi in Hoogeveen en Eindhoven. Ook Italië, Rusland en Turkije komen naar sporthal Het Activum.

Oranje, met Laura Dijkema uit Beilen in de gelederen, speelt begin augustus in de poulefase van de Rabobank Super Series drie wedstrijden in Hoogeveen.



WK-voorbereiding

In totaal vinden er zes wedstrijden plaats in Het Activum. De (kruis)finales worden in Eindhoven gespeeld. Op 7, 8 en 9 augustus speelt Nederland achtereenvolgens tegen Turkije, Italië en Rusland.



Tijdens het oefentoernooi bereidt Nederland zich voor op het WK in Japan, dat in september en oktober wordt gehouden. Op het WK zit Nederland in een poule met Argentinië, Kameroen, Duitsland, Mexico en gastland Japan. Ook de drie tegenstanders op het oefentoernooi zijn actief tijdens de mondiale eindronde.



Op 11 en 12 augustus worden de finalewedstrijden in Eindhoven gespeeld.