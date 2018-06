Froukje de Jonge waarnemend burgemeester Stadskanaal

STADSKANAAL - Froukje de Jonge is benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Stadskanaal. De Jonge volgt Baukje Galama op, die half februari opstapte.

De Jonge was volgens RTV Noord de afgelopen vier jaar CDA-wethouder in de gemeente Almere. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart werd ze weer fractievoorzitter voor die partij in de raad.De benoeming van de CDA-politica gaat per 1 september in en geldt volgens de provincie voor onbepaalde tijd zolang het proces van de gemeentelijke herindeling duurt.