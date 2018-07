Deel dit artikel:











Soort van de Maand: Wat weet jij over de linde Hoe dik is de grootste linde van Nederland? (foto: Pixabay)

De maand juli zit erop en dat betekent dat het weer tijd is voor een quiz over de soort van de maand. Afgelopen maand zetten wij met Heel Drenthe Zoemt, Natuur en Milieufederatie en IVN Regio Noord de linde in het zonnetje. Wat weet jij over de linde?