Eis: 1,5 jaar cel tegen onhandige overvaller tankstation Assen

ASSEN - Een 23-jarige man uit Assen moet, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, anderhalf jaar de cel in voor de overal op een tankstation in zijn woonplaats. Op de vroege ochtend van 6 april bedreigde hij een medewerkster van het tankstation aan de Zwartwatersweg met een slagersmes en eiste geld.

De man ging er met 350 euro en een slof sigaretten vandoor. De medewerkster werd verrast door de overval, want eerst leek het of de man gewoon een slof sigaretten wilde kopen. Toen hij wilde afrekenen, weigerde zijn pinpas drie keer en haalde hij opeens het grote mes tevoorschijn. Hij wees ermee naar de kassalade en riep “Open, open!”Terwijl de medewerkster naar het kantoortje vluchtte, hoorde ze dat hij de la plunderde. Toen hij er lopend vandoor ging, ging de vrouw hem achterna. Ze zag dat hij een eindje verderop wat liet vallen. Het bleken zijn pinpas en telefoon te zijn.De politie had de man via de pinpas binnen een uur gevonden. Hij werd thuis bij zijn vader in de wijk Noorderpark aangehouden . Daar werd ook de slof sigaretten gevonden. Verder viel het de agenten op dat het grootste mes uit het messenblok in de keuken verdwenen was. Ook leken zijn schoenen veel op die van de overvaller, zo zagen de agenten op camerabeelden uit de tankshop.De man heeft bij de politie en bij de reclassering niks willen zeggen. Hij verscheen ook niet in de rechtszaal. Daardoor blijft de reden voor de overval gissen. Zijn vader heeft bij de politie verklaard dat hij verslaafd is aan cocaïne en schulden heeft. De man is eerder door schuldeisers bedreigd en werd vorig jaar in elkaar geslagen.Het geld dat de man meenam uit de kassa is nooit teruggevonden. De Assenaar is vaker veroordeeld, maar nooit voor overvallen.Op 5 juli doet de rechtbank uitspraak