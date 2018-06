Zoek het uit! - Hoe zit het met de Valtherschans?

VALTHE - De Valtherschans, hoe zag die eruit, wat voor functie had die, is er nog iets van te zien? En is er gevochten? Dit vroeg Gerbrand van Boven zich af en hij stuurde zijn vragen naar Zoek het uit!

Archeologisch bureau RAAP in Drachten heeft onderzoek gedaan naar de Valtherschans. Judith Jans: "We hebben met een quad rondgereden met een grondradarsysteem op de plek waar we dachten dat de schans was. Uit de verzamelde data bleek dat de gracht op de plek heeft gelegen waar we hem verwachtten." Ook uit gericht bodemonderzoek bleek dat de Valtherschans op die plek moest zijn geweest: aan de Valtherdijk in Valthe.Daar aangekomen zien we op het eerste gezicht alleen een veld vol graan. Archeoloog Hans van Westing wijst op twee donkere plekken in het graan. "Daar, bij die donkere vlek, stond vroeger een bastion. En een stuk verderop, dáár, bij die andere donkere vlek, stond het andere bastion."Een schans is een gracht met een aarden wal erachter. Op deze wal staan musketiers en kanonniers, om een belangrijk strategisch punt te bewaken. In het geval van de Valtherschans was dat de Valtherdijk. De vijand kwam vanuit Groningen en het oosten van Drenthe over deze dijk. Vanaf de schans werd de weg dan onder vuur genomen, en dan kwam er niemand meer langs.Volgens Van Westing heeft de schans zijn nut niet bewezen bij Valthe: "Er is hier nooit gevochten." De archeoloog weet ook te vertellen dat er plannen zijn om de schans bij Valthe opnieuw op te werpen Zie jij ook wel eens iets waarvan je je afvraagt wat het is? Of heb je naar aanleiding van dit verhaal vragen over landschappen, dorpen of gebieden in Drenthe? Stuur zelf je vraag in en wie weet, zoeken wij het voor je uit!