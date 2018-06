Deel dit artikel:











Drents Archief zoekt hulp bij beter bereikbaar maken archief Koloniën van Weldadigheid Een straat in de Koloniën van Weldadigheid (foto: ANP/Vincent Jannink)

ASSEN - Het archief Koloniën van Weldadigheid moet beter bereikbaar worden en daarom is het Drents archief op zoek naar mensen die daarbij kunnen helpen.

Door gegevens in te voeren in een online database hoopt het Drents Archief dat op termijn iedereen kan zien of hij of zij voorouders in de Koloniën heeft gehad.



Goed bewaard

De inschrijfregisters van vrijwel iedereen die in de Koloniën heeft gezeten zijn bewaard gebleven. De familienaam, voornamen, de geboortedatum en de dag van inschrijving werden nauwkeurig genoteerd en ook verhuizingen van het ene ‘gesticht’ naar het andere werden bijgehouden, net als het moment van ontslag uit de Koloniën.



Het Drents Archief is nu op zoek naar mensen die deze gegevens vanaf een scan van een papieren inschrijfregister in de computer willen invoeren in een database. Dat kan thuis, achter de eigen computer.



Makkelijk checken

"Vele handen maken licht werk", zegt Ingwer Welsweer van het Drents Archief. "Dus als iedereen een beetje meehelpt kunnen we die inschrijfregisters helemaal doorzoekbaar maken voor het grote publiek. Mensen kunnen dan makkelijk checken of ze voorouders in de Koloniën hebben gehad."



Inmiddels hebben zich al 55 mensen aangemeld, maar het Drents Archief hoopt op meer.