Gemeente sluit drugshuis in Emmen

EMMEN - De gemeente Emmen heeft een woning aan de Rolderbrink voor drie maanden gesloten. In het huis werd in mei een flinke hoeveelheid drugs aangetroffen.

Volgens Emmen.nu heeft de politie op 11 mei 252 gram amfetamine of speed in de woning gevonden.Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de burgemeester de bevoegdheid heeft woningen te sluiten waar een handelshoeveelheid drugs gevonden wordt. Dat komt in de praktijk overeen met zo'n vijftig gram drugs of meer dan twintig wietplanten."We sluiten een woning bij bepaalde hoeveelheden om twee redenen. Enerzijds willen we criminaliteit in de buurt tegengaan en aan de andere kant kan het in zo'n woning levensgevaarlijk zijn", vertelt de woordvoerder. Met name in huizen waar wietplantages aangetroffen worden, is sprake van brandgevaar.Bij het sluiten van een woning is het niemand toegestaan het pand binnen te gaan. Dat betekent dat de bewoner of bewoners tijdelijk elders onderdak zullen moeten zoeken."Meestal vinden ze wel onderdak bij vrienden of familie, maar ook kunnen we wat regelen met het Leger des Heils. In schrijnende gevallen kunnen we een uitzondering maken, we gaan altijd in gesprek met de bewoners", aldus de woordvoerder.